    Črna kronika

    V Savudriji varnostniki napadli skupino slovenskih turistov

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    Hrvaška policija. Fotografija je simbolična. FOTO: Nikolina Vuković Stipaničev/Cropix
    Galerija
    Hrvaška policija. Fotografija je simbolična. FOTO: Nikolina Vuković Stipaničev/Cropix
    STA
    17. 8. 2025 | 08:36
    17. 8. 2025 | 08:36
    1:30
    Na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov, poroča portal 24ur. Skupina je napad posnela ter poklicala policijo in reševalce, dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala v Sloveniji.

    Napad v Poreču je sramota za vso panogo in za policijo

    Po navedbah dveh žrtev se je skupina sprva družila v vikendu, okoli 22. ure pa so se odpravili na plažo pod hotelom. Do njih je nato pristopil varnostnik in jih začel preganjati. Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih preganja. Varnostniku sta se zatem pridružila še dva kolega.

    Med čakanjem na prihod policije so varnostniki napadli skupino Slovencev. Ti so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.

    Direktor hotela Kempinski Ninoslav Vidović je povedal, da je z incidentom seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni želel odgovoriti.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Avtomobilno
    Avtomobilsko trgovanje

    Carine ne bodo pomagale, če se ameriški avtomobili ne bodo skrčili

    V trikotniku ZDA-Japonska-Evropa bi se morali bolj prilagajati lokalnim značilnostim.
    Aljaž Vrabec 17. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Intervju z Baro Kolenc

    Če se odklopiš, te ustrelijo: o prihodnosti in družbi interneta in UI

    Bistvo celotnega »problema« umetne inteligence je v tem, da smo proizvedli nekaj, česar ne bomo razumeli, vendar pa bo ono razumelo nas.
    Patricija Maličev 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh Trump-Putin

    Na Aljaski brez dogovora, Zelenski v ponedeljek potuje v Washington (VIDEO)

    Trump zagovarja mirovni sporazum, ne le prekinitve ognja. Razprav o tristranskem srečanju ni bilo, pravi Ušakov. Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo.
    16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odzivi

    EU: Rusija ne more imeti pravice veta pri ukrajinski poti v EU in Nato

    »Ukrajina se lahko zanese na našo neomajno solidarnost,« so v izjavi zapisali evropski voditelji. Orbán: Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj.
    16. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    napadvarnostnikiHrvaška

    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Branje

    Knjige, ki dišijo po morju

    Poletni bralni seznami niso obstajali od nekdaj. Razvijali so se skupaj s počitnicami in turizmom.
    Irena Štaudohar 17. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Smotrič proteste označil za perverzno kampanjo v korist Hamasa

    V več izraelskih mestih so se zbrali protestniki, ki zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze in končanje konflikta.
    17. 8. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel

    Na šah, nogomet in med dvema ognjema tudi slovenski upi

    Plazma športne igre mladih, največja amaterska športna prireditev za otroke v Evropi, pričakuje finale v Sarajevu in vrhunec v Splitu.
    17. 8. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Dolenjska

    Za ljubitelje razgibanih kolesarskih tras

    Dolenjska je s svojo slikovito pokrajino, vinorodnimi vzpetinami, reko Krko ter bogato kulturno dediščino popolna izbira za ljubitelje kolesarjenja.
    17. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Današnja mladina

    V svetu, ki se je preselil na zaslone, mladi v stiski pogosto ostanejo sami. Več kot petini od njih se življenje zdi nesmiselno in prazno.
    Agata Rakovec Kurent 17. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel

    Na šah, nogomet in med dvema ognjema tudi slovenski upi

    Plazma športne igre mladih, največja amaterska športna prireditev za otroke v Evropi, pričakuje finale v Sarajevu in vrhunec v Splitu.
    17. 8. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Dolenjska

    Za ljubitelje razgibanih kolesarskih tras

    Dolenjska je s svojo slikovito pokrajino, vinorodnimi vzpetinami, reko Krko ter bogato kulturno dediščino popolna izbira za ljubitelje kolesarjenja.
    17. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Nedelo
    Kolumna

    Današnja mladina

    V svetu, ki se je preselil na zaslone, mladi v stiski pogosto ostanejo sami. Več kot petini od njih se življenje zdi nesmiselno in prazno.
    Agata Rakovec Kurent 17. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
