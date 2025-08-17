V Savudriji varnostniki napadli skupino slovenskih turistov

Na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov, poroča portal 24ur. Skupina je napad posnela ter poklicala policijo in reševalce, dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala v Sloveniji.

Po navedbah dveh žrtev se je skupina sprva družila v vikendu, okoli 22. ure pa so se odpravili na plažo pod hotelom. Do njih je nato pristopil varnostnik in jih začel preganjati. Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih preganja. Varnostniku sta se zatem pridružila še dva kolega.

Med čakanjem na prihod policije so varnostniki napadli skupino Slovencev. Ti so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.

Direktor hotela Kempinski Ninoslav Vidović je povedal, da je z incidentom seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni želel odgovoriti.