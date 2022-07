V Šentjurju umrla moški in zunajzakonska partnerica

Prve ugotovitve celjskih policistov s kraja družinske tragedije v Šentjurju kažejo, da je 61-letni moški v dopoldanskih urah ustrelil 64-letno zunajzakonsko partnerko in nato še sebe, sporoča Milena Trbulin, samostojna policijska inšpektorica. Po besedah vodje celjskih kriminalistov Milana Vogrinca je osumljeni s pištolo večkrat ustrelil svojo partnerko, drugih poškodb na njenem truplu pa doslej niso odkrili.

Pri ogledu so našli in odvzeli več kosov dolgocevnega in kratkocevnega orožja in več nabojev. Za vse zaseženo orožje, razen za orožje, ki ga je uporabil pri storitvi kaznivega dejanja, je 61-letnik imel orožne listine oziroma dovoljenja za posest orožja.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja umora po 116. členu kazenskega zakonika -1 ter suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi po 307. členu Kazenskega zakonika-1. Med osumljencem in žrtvijo v preteklosti niso nikoli obravnavali kakršnihkoli nasilnih dejanj.

Že včeraj smo poročali, da so celjski policisti ob 15. uri prejeli obvestilo o streljanju na območju Policijske postaje Šentjur. Operativno komunikacijski center je na kraj dogodka poslal več patrulj, policisti pa so v stanovanjski hiši našli mrtvega moškega in žensko. Ogled kraja je v sodelovanju s policisti opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, udeležili pa sta se ga tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Že po prvih ugotovitvah so ocenili, da gre za družinsko tragedijo.