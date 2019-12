V Škocjanskem zatoku v vodi našli truplo

Okoli 9. ure je koprsko policijsko postajo občan obvestil, da je v Škocjanskem zatoku pri Kopru v vodi opazil truplo.



Policisti in kriminalisti so takoj odšli na kraj. Z brega vode sprva ni bilo mogoče z gotovostjo reči, da gre za truplo, saj je bilo v vodi približno 30 metrov od obale. Na pomoč so prišli še gasilci ter potrdili, da gre za truplo, in ga pripeljali do obale.



Po prvih podatkih gre za moško truplo, ki ni prepoznavno. Odredili so sodno obdukcijo, s katero se bo ugotavljal vzrok smrti, so še sporočili s Policijske uprave Koper.