Med potopom v Škocjanskih jamah naj bi umrl potapljač, je poročanje Radia 94 povzema portal 24ur.com. Kot so za portal potrdili na Policijski upravi Koper, so bili o dogodku obveščeni, izvedeli pa so tudi, da naj bi reševanje potekalo do večera.

