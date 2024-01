V škofjeloški industrijski coni še vedno gasijo posamezna žarišča

Po obsežnem požaru, ki je v petek okoli 14. ure izbruhnil v industrijski coni v Škofji Loki, gasilci še vedno ostajajo na delu in gasijo posamezna žarišča. Za okoliške prebivalce še vedno velja, naj ne odpirajo oken, naj se ne gibajo zunaj in naj se območju požara zaradi intervencije ne približujejo.

Kot je povedal poveljnik Gasilskega poveljstva Občine Škofja Loka Tomaž Ažbe, na terenu ostaja okoli 15 gasilcev, ki gasijo posamezna žarišča. »Zadeva za nas še ni zaključena, se pa umirja,« je pojasnil in dodal, da bodo gasilci na požarišču ostali še cel dan, tudi pozneje pa bo vzpostavljena požarna straža.

Z obsežnim požarom se je v petek popoldan spopadalo več kot 130 gasilcev iz številnih gasilskih enot iz škofjeloške in bližnjih občin. Na srečo pa, kot je dejal Ažbe, v požaru in intervenciji ni bil nihče poškodovan.

V požaru so gorele pnevmatike in drugi materiali, s požarišča se je dvigal več 100 metrov visoko gost dim, zato je obstajala nevarnost večjega onesnaženja. Prebivalci so se ustrašili tudi morebitne širitve požara na podjetja, ki delajo z nevarnimi snovmi.

Že v petek popoldan je bila na kraju dogajanja državna mobilna enota z ekološkim laboratorijem, katerega prve meritve v vodi in zraku niso pokazale večjih preseganj emisij. Danes pa so na spletni strani Občine Škofja loka objavili podrobnejše mnenje o onesnaženju in ogroženosti okolja, ki ga je pripravil laboratorij.

Kot so zapisali, je požarišče zajemalo skladišče pnevmatik in sosednje objekte, kjer so bile obrtniške delavnice in skladišča. V njih so bili shranjeni materiali, kot so polivinilklorid, poliuretanske pene, manjše količine vodnih emulzij, aluminij in druge kovine. Po poročanju lastnikov delavnic na področju ni bilo nevarnih snovi. Ob opravljenih meritvah so bile koncentracije nevarnih plinov pod mejo zaznave merilnika, kar pomeni, da so bile zelo nizke.

V času intenzivnega gorenja in gašenja je bila koncentracija zračnih delcev PM10 na kraju požara v območju koncentracij, značilnih za zimske dni. Višje koncentracije so se pojavile, ko se je intenziteta požara zmanjšala in je prevladovalo predvsem tlenje. K poslabšanju kakovosti zraka je prispeval tudi temperaturni obrat, zato je v okoliških naseljih še možno zaznati vplive požara.

Do preklica za vse okoliške prebivalce velja, naj imajo zaprta okna in naj se ne gibajo zunaj ter se območju požara in izvajanja intervencije ne približujejo. Ekološki laboratorij bo danes znova pregledal stanje vode in zraka na terenu. Občini je priporočil tudi ažurno spremljanje koncentracije PM10 na okoliških avtomatskih merilnih postajah do zaključka intervencije.

Požar v Škofji Loki. FOTO: Vojko Urbančič

Za gašenje so gasilci porabili večje količine vode in penila. Ker objekti nimajo lastnih lovilnih bazenov, se je požarna voda iztekala v bližnji potok Žabnica. Zato se pričakuje intenzivno penjenje voda, ki ga bo možno zaznati tudi dolvodno do reke Sore in po njej. Stanje lahko traja nekaj dni. Po do sedaj zbranih informacijah gre za biorazgradljivo penilo. Za spremljanje kakovosti vode so na občini zaprosili pristojno ribiško družino in druge pristojne službe.

Poraba vode za gašenje požara ni povzročala preobremenjenosti vodovodnega omrežja, zato izredni pregled kakovosti vode in izvajanje preventivnih ukrepov, kakršen je na primer prekuhavanje vode, glede na navedbe upravljalca vodovodnega omrežja nista potrebna.

Vzrok požara še ni znan. Ko bodo intervencijske službe končale gašenje požara, bodo kriminalisti opravili ogled kraja dogodka. Zbirajo tudi obvestila, o ugotovitvah pa bodo poročali državnemu tožilstvu.

Prvi podatki kažejo, da je zagorelo v skladišču podjetja Alpetour Bandag Škofja Loka, ki je poslovna enota družbe Lango plus trgovina in storitve ter se ukvarja s prodajo pnevmatik, v najete prostore v industrijski coni Trata pa se je šele vselilo. Nato se je požar po ostrešju kompleksa širil tudi na prostore drugih podjetij, ki delujejo v njem.