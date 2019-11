Danes zjutraj so na območju Škofje Loke obravnavali smrtno nesrečo peške, so sporočili s kranjske policijske uprave. Okoliščine kažejo, da se je nesreča zgodila, ko je voznik tovornega vozila vozil na parkirišču in pri tem trčil v starejšo peško. Ta je zaradi poškodb umrla na kraju nesreče.



Gre za letošnjo deveto smrtno žrtev v prometu na Gorenjskem, lani je bilo smrtnih nesreč šest.