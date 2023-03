V Sloveniji in BiH poteka obširna racija zaradi suma pranja denarja

Iz generalne policijske uprave so sporočili, da nacionalni preiskovalni urad skupaj s kriminalisti sektorjev kriminalistične policije iz vseh policijskih uprav v Sloveniji danes izvajajo 58 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica, zaradi suma storitve 21 kaznivih dejanj. Šlo naj bi zlasti za zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in hudodelsko združevanje.

Kazniva dejanja zlorabe položaja so bila storjena v škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Kaznivih dejanj je osumljenih 36 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 42 fizičnih oseb in 36 pravnih oseb, so sporočili. Ena fizična oseba je bila pridržana. Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot pet milijonov evrov.

Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 57 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 155 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav. Sočasno poteka racija tudi na območju Bosne in Hercegovine, kjer so izvedli 13 hišnih preiskav. Časnik Dnevni avaz poroča, da so potekale na področju Sarajeva in Zenice, pridržanih pa je bilo osem oseb.

Po navedbah spletne strani časnika Oslobođenje naj bi med drugim preiskovali prenose denarja iz Slovenije v BiH ter nazaj iz BiH v Slovenijo v okviru domnevno fiktivnih poslov v gradbeništvu in drugih dejavnostih.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do osem let, za hudodelsko združevanje pa od tri mesece do osem let zaporne kazni. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.