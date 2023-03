V Slovenijo prihajal z avtobusom in se v Srbijo vračal z avtom

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je število kraj avtomobilov znamke opel sredi decembra na območju Fužin, Most, Štepanjskega naselja in Novih Jarš začelo močno povečevati, so policisti presenečeno ugotovili, da naj bi 12 avtomobilov v pičlih treh mesecih ukradel en sam človek, 39-letni državljan Srbije, ki je iz Beograda prihajal v Slovenijo na enodnevne tatinske izlete. Vozila, ki jih je ukradel, so bila skupaj vredna 160.000 evrov.