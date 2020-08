V sobotnih prometnih nesrečah umrla dva človeka

V soboto popoldne oziroma zvečer sta se zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom. Na cesti med Žirovnico in Vrbo je umrl voznik osebnega avtomobila, ki je trčil v železniški nadvoz. V naselju Štanjel pa se je v obcestni zid zaletel motorist. Tudi njemu niso več mogli pomagati.



Voznik osebnega avtomobila je okoli 18. ure med vožnjo iz smeri Žirovnice proti Vrbi trčil v železniški nadvoz in na kraju umrl. Kot so zvečer sporočili s policijske uprave Kranj, je bila odrejena sanitarna obdukcija. V nesreči je bil udeležen sam. Gre pa za državljana Slovenije.



Nekaj pred 23. uro pa se je v naselju Štanjel, v občini Sežana, ponesrečil motorist. Kot so na spletni strani zapisali policisti, je 30-letni voznik neregistriranega motornega kolesa izgubil oblast nad vozilom in začel bočno drseti, nato pa je trčil v kamniti zid. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Voznik v času vožnje ni uporabljal čelade, so še dodali.



Na kraju so sicer posredovali reševalci iz Sežane ter gasilci iz Komna in Sežane, piše v poročilu Centra za obveščanje.