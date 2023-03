V sojenju za preprodajo drog višje sodišče razveljavilo sklep o izločitvi dokazov

V sojenju šestnajsterici, obtoženi preprodaje drog med drugim iz Dominikanske republike in pranja denarja, je višje sodišče razveljavilo sklep sodnice Okrožnega sodišča v Ljubljani Vesne Podjed o izločitvi dokazov. O predlogu obrambe, ki meni, da gre za nezakonito pridobljene dokaze, bo tako sodnica morala odločati znova, poroča Večer.

Zaradi trgovanja z drogo in pranja denarja, pridobljenega z drogami, se je v obtožnici krškega tožilca Jožeta Zevnika znašlo 16 obtoženih. Zadeva se je sprva vodila na Okrožnem sodišču v Krškem, kasneje pa se je prenesla na ljubljansko okrožno sodišče, kjer so lani opravili predobravnavne naroke.

Obtoženi krivde niso priznali, njihova obramba pa je zahtevala izločitev nezakonitih dokazov, ki jih je proti obtoženim zbrala policija. Med dokazi je tudi komunikacija Sky, ki so jo obtoženi uporabljali za varno komuniciranje o nelegalnih poslih, dokler jim belgijska, nizozemska in francoska policija niso vdrle v strežnike. Slovenija je komunikacijo pridobila od francoskih sodnih organov.

Sodnica je sprejela sklep, da je pridobljena komunikacija Sky nezakonita. Odločila pa je, da so podatki, ki jih je slovenska policija dobila od ameriške Uprave za boj proti drogam (DEA), zakoniti. Višji sodniki so oba njena sklepa razveljavili in sodnici naložili, da mora o predlogih obrambe, da gre za nezakonite dokaze, še enkrat odločati, poroča časnik Večer.

Nekateri člani hudodelske združbe so domnevno poleg droge prevažali tudi denar od trgovine z drogo, obe nelegalni dejavnosti pa so izvajali od najmanj 1. junija 2016 do 24. avgusta 2019, trdi tožilstvo.

Preiskava na slovenskih tleh se je začela v začetku leta 2019, ko je DEA obvestil slovensko policijo, da se je obtoženi Alen Čirkić, ki je domnevno vodil hudodelsko združbo, skupaj s soobtoženim Željkom Gavrićem v imenu združbe v Punta Cani v Dominikanski republiki z Ljubomirjem Smiljanićem in Franklinom Joséjem Apontejem Garcío dogovarjal za nakup in dostavo 25 kilogramov kokaina.

V zadevi je skupno obtoženih 16 oseb, od tega jih je del v priporu, del pa se brani s prostosti. Tožilstvo je obtožnico proti šestnajsterici vložilo novembra 2021.