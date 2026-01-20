V Španiji po hudi železniški nesreči poteka tridnevno žalovanje

V Španiji se je danes začelo tridnevno žalovanje za žrtvami hude železniške nesreče, v kateri je v nedeljo po zadnjih podatkih umrlo 41 ljudi. Nadaljuje se tudi preiskava tragedije, pri čemer viri kot eno od dosedanjih ugotovitev omenjajo zlomljen spoj na tirih. Ali gre za vzrok ali posledico nesreče, še ni jasno.

Najhujša železniška nesreča v Španiji po letu 2013, ko je v iztirjenju vlaka pri Santiagu de Compostela umrlo 80 ljudi, se je zgodila v nedeljo zvečer.

Vlak družbe Iryo na poti iz Malage v Madrid se je pri mestu Adamuz deloma iztiril in na sosednjem tiru trčil v nasproti vozeči vlak, ki se je prav tako iztiril.

V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo 41 ljudi. Vodja regionalne vlade v Andaluziji Juan Manuel Moreno sicer pričakuje, da bo končno število znano v dnevu ali dveh, saj so se zgodaj zjutraj reševalci še prebijali med ostanki uničenih vagonov. Pri odstranjevanju teh so si pomagali s težko mehanizacijo.

Več kot 120 ljudi je bilo v nesreči poškodovanih, pri čemer je v bolnišnicah v bližnjem mestu Cordoba še 39 ljudi. Več ljudi je na družbenih medijih objavilo fotografije svojcev ali prijateljev, ki jih po nesreči pogrešajo. Skupno naj bi bilo prijav pogrešanih več deset, poroča španski časnik El País.

Vzrok nesreče za zdaj neznan

Premier Pedro Sanchez je v ponedeljek ob obisku prizorišča nesreče obljubil temeljito preiskavo, ki bo prinesla vse odgovore.

Dogodek namreč sproža številna vprašanja, tudi zato, ker se je zgodil na ravnem odseku proge, ki je bil pred kratkim prenovljen, vlaka pa sta potovala v okviru hitrostnih omejitev. Menda so izključili tudi človeško napako.

Tiskovna agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovan vir poroča, da so preiskovalci na prizorišču našli zlomljen spoj, ki povezuje posamezne dele tirnic.

Glede na obrabo sklepajo, da je bila napaka prisotna že dlje časa, zaradi nje pa se je postopoma večal razmik med tirnicami. Po njihovem prepričanju je najbrž to ključni del pri iskanju vzroka nesreče.

Španski mediji sicer navajajo besede ministra za promet Oscarja Puenteja, da bi zlomljeni spoj lahko pomenil tako vzrok kot posledico nesreče.