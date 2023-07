V specialce je uperil orožje

Ljubljanski operativno-komunikacijski center so v ponedeljek nekaj pred polnočjo obvestili o sumljivi osebi v garažni hiši na območju Viča. Nekaj dni prej naj bi na tem območju tudi streljal v zrak.

Policisti so ob prihodu na kraj opazili osebno vozilo, s katerim se je moški odpeljal, zato so ga začeli ustavljati, a 26-letnik njihovih znakov ni upošteval, temveč je pospešil proti Lavrici in nato naprej po glavni cesti proti Ribnici. Ker je nevarno vožnjo nadaljeval, so ga policisti v naselju Velike Lašče prisilno ustavili z bodičastim trakom oziroma stingerjem. Voznik ga je prevozil, zato je nekaj metrov naprej moral ustaviti, nato pa je avto prižgan pustil sredi vozišča, sam pa zbežal v bližnji gozd.

Policisti so vozilo zavarovali in pri tem v njem opazili dele orožja in naboje, zato so ga zapečatili in zasegli. Voznika kljub večurnemu iskanju niso našli. Naslednji dan so na sodišču pridobili odredbo za hišno preiskavo zaradi suma posedovanja nelegalnega orožja. Glede na vse podatke so pričakovali, da je moški oborožen in nevaren, zato so v izvedbo hišne preiskave vključili tudi pripadnike Specialne enote policije.

V torek pozno popoldne so specialci na območju Grosuplja vstopili v objekt, kjer so najprej omejili gibanje šestim osebam, nato pa locirali osumljenega, ki se je umaknil v enega izmed prostorov, ga zaklenil in pred vrata nastavil težje predmete. Ko jim je uspelo vstopiti v sobo, je osumljeni vanje nameril strelno orožje; odvzeli so mu ga in ga prijeti.

Osumljenec potreboval zdravstveno oskrbo

V dogodku ni bilo poškodovanih, so pa policisti poklicali zdravstveno osebje, »saj je osumljenčevo zdravstveno stanje kazalo, da potrebuje ustrezno oskrbo. S kraja je bil odpeljan z reševalnim vozilom, nato pa je bil zaradi zdravljenja zadržan v zdravstveni ustanovi. Reševalci so na kraju tudi nudili preventivni pregled šestim starejšim osebam, ki so bile v tem času v objektu, vendar zdravniške pomoči niso potrebovale,« pojasnjujejo na ljubljanski policijski upravi.

Policisti so nato na tem naslovu ter v dveh osebnih vozilih opravili hišne preiskave in zasegli revolver, pištoli, devet pušk in večjo količino različnega streliva. Ena izmed pištol je nelegalna in njen izvor še preverjajo. Ostalo orožje je last dveh družinskih članov osumljenega, ki imata zanj ustrezna dovoljenja. Ker pa nista zagotovila ustrezne hrambe orožja, so jima ga zasegli in bodo na upravno enoto podali predlog za odvzem orožja.

Zoper osumljenega, ki ga policija sicer še ni obravnavala, bo izveden prekrškovni postopek zaradi posesti nelegalnega orožja, prav tako ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili s policije.