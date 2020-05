V Splitu aretacije, tudi zaradi tihotapljenja droge iz Slovenije

Hrvaški portal Slobodna Dalmacija poroča o aretacijah domnevnih članov splitske kriminalne skupine, ki naj bi – po zaenkrat neuradnih podatkih – zakrivili več podtikanj požarov v splitskih lokalih, načrtovanja in organizacije umora in tudi tihotapljenja droge iz Slovenije. Glede slednjega sicer ne podajajo konkretnejših podatkov.



Izpostavljajo, da so specialne enote policije v sodelovanju z Uskokom, uradom za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, aretirale vodjo skupine Deana Majstorovića z vzdevkom Điđi, v priporu pa sta že druga dva člana te skupine. Kriminalisti so preiskali tudi stanovanja, v katerih so živeli, in njihova vozila.



Preiskava še poteka, kot dodaja Slobodna Dalmacija, bi utegnile slediti nove aretacije.