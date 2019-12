V spopadih v prenatrpanih zaporih v Hondurasu življenje izgubilo vsaj 36 zapornikov

V petek je v zaporu v Teli, ki se nahaja severozahodno od prestolnice, v spopadih umrlo 18 zapornikov, 16 jih je bilo ranjenih. FOTO: Reuters

Zaradi droge obsojen tudi predsednikov brat

FOTO: AFP

Med spopadi med zaporniki v Hondurasu je minuli vikend umrlo vsaj 26 ljudi, poroča agencija AFP. Zaradi nasilja so v zaporih okrepili število policije in tudi vojske, a je zgolj včeraj v zaporu v El Porveniru, ki je od prestolnice Tegucigalpe oddaljen okoli 60 kilometrov, življenje izgubilo 18 pripadnikov ene izmed kriminalnih združb, 10 pa jih je bilo ranjenih. V spopadu so uporabili nože, mačete in tudi strelno orožje.Že v petek je v zaporu v mestu Tela, ki se nahaja severozahodno od prestolnice, v spopadih umrlo 18 zapornikov, pri čemer jih je bilo 16 ranjenih. Honduras je sicer država, ki jo pretresajo trgovanje z drogo, kriminalne tolpe, revščina in korupcija. Velja za območje z eno najvišjih stopenj umorov na svetu med tistimi državami, ki niso v vojni. Lanska statistika umorov na 100.000 prebivalcev je znašala 41,2.Do izjemnega nasilja v zaporih je prišlo kmalu zatem, ko je predsednikodredil okrepitev vojske in policije v 27 zaporih. Gre za prenatrpane zapore, v katerih je okoli 21.000 zapornikov. Oblast je zatem sporočila, da so v 18 med njimi, ki veljajo za zapore z visoko stopnjo tveganja, namestili 1200 novih policistov in vojakov.Hernandez se je za ta ukrep odločil neposredno po umorih petih pripadnikov kriminalne skupine MS-13, ki velja za eno izmed tistih v Hondurasu, ki zbujajo veliko strahu. Ti umori so se zgodili v visoko varovanem zaporu La Tolva vzhodno od prestolnice, morilec je bil prav tako zapornik.Le dan pred tem pa je bil na jugu države žrtev strelskega napada nekdanji upravnik strogo varovanega zapora v Santa Barbari, ki so ga na ministrstvu za varnost države že pred njegovo smrtjo suspendirali zaradi preiskave njegove prisotnosti med ubojem kralja droge26. oktobra.Ta preiskava je povezana tudi s predsednikom države. Meza je namreč s priznanjem in dokumenti v kriminal vpletel predsednikovega brata, ki so ga v ZDA aretirali lani in zatem v New Yorku na procesu obsodili zaradi trgovanja z drogo. Koliko let zapora ga čaka, bo slišal januarja, grozi mu dosmrtna ječa.Honduraški predsednik je obsodbo mlajšega brata obsodil, rekoč, da je temeljila na pričanju morilcev. A je video z Armasom med pogovorom z Mezo v trenutku, ko so zaporniški pazniki odpirali vrata in s tem omogočili vstop ducatu zapornikov, ki so ga zatem ubili, po pisanju AFP zaokrožil tudi po družbenih omrežjih.Nekdanji odvetnik Meze je honduraško oblast javno obtožil, da je naročila umor njegovega klienta, ker je v ZDA sodeloval s sodiščem na procesu proti predsednikovemu bratu.Kako neki lahko honduraški predsednik govori, da se bori proti preprodaji drog, če je njegov brat domnevno vodil tihotapljenje ton kokaina v ZDA, so se spraševali v New York Timeu oktobra, ko je bil Juan Antonio »Tony« Hernandez v ZDA spoznan za krivega.