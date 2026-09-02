V sporu v gostinskem lokalu uporabili oster predmet in solzivec

V ponedeljek okoli 22. ure se je pred enim od gostinskih lokalov v Kranju vnel spor, v katerem sta bila uporabljena oster predmet in solzivec. Posredovalo je več policijskih patrulj, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Po doslej zbranih podatkih policije sta se na zunanjem delu lokala sprla 36- in 40-letni moški. Med sporom je 36-letnik z ostrim predmetom površinsko poškodoval 40-letnika, ki je utrpel lahke telesne poškodbe.

Spor je poskušal prekiniti 48-letni moški. Takrat je 36-letna ženska s solzivcem poškropila tako njega kot 40-letnika. Slednji se je nato umaknil v notranjost lokala in tam počakal na prihod policistov. Zdravstveno osebje ga je oskrbelo na kraju dogodka.

Policisti so opravili ogled kraja in zasegli več predmetov, med njimi ostri predmet in solzivec, ki jih bodo uporabili kot dokaze v nadaljnjem postopku.

Policija o dogodku še zbira obvestila ter vodi prekrškovni in predkazenski postopek. Ko bodo policisti zbrali vsa obvestila, bodo o ugotovitvah v okviru predkazenskega postopka obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.