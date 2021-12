V stanovanju blizu Berlina odkrili pet trupel

Policija je danes okoli poldneva v stanovanjski hiši v manjšem kraju južno od Berlina odkrila trupla dveh odraslih in treh otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na truplih so vidne strelne in vbodne rane.

Policisti so na prizorišče prispeli, potem ko jih je poklical zaskrbljen sosed, ker stanovalcev hiše ni bilo na spregled. Preiskovalci izhajajo iz domneve, da je šlo za umor, in so sprožili obsežno preiskavo.