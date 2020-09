FOTO:V stanovanju na zahodu Nemčije našli pet mrtvih otrok

Stanovanje, kjer so našli trupla petih otrok, se nahaj v mestu Solingen v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

V mestu Solingen na zahodu Nemčije v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so v nekem stanovanju v bloku našli pet mrtvih otrok, je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal tiskovni predstavnik policije v Wuppertalu. Pri tem ni pojasnil, kdo je otroke našel in koliko so stari. Prav tako ni želel dajati izjav o vzroku smrti in morebitnih osumljencih ter o starših otrok. Po poročanju Spiegla je sicer osumljena njihova 27-letna mati.Ta si je v bližini mesta Düsseldorf poskušala vzeti življenje. Skočila je pred vlak in utrpela hujše poškodbe, zdaj pa je v bolnišnici. Eden od tiskovnih predstavnikov policije je povedal, tako Spiegel, da matere trenutno ni mogoče zaslišati.Policija je o dogodku uvedla preiskavo. Pred stanovanjskim blokom so številna policijska in reševalna vozila.Po poročanju Spiegla so bili med umrlimi tri dekleta, stare sedemnajst mesecev, dve in tri leta, in dva fantka, stara med šest in osem let. Preživel naj bi šesti otrok, star enajst let. Reševalce naj bi poklicala babica umrlih petih otrok.