V steni Gradiške Ture se je smrtno ponesrečila plezalka

V steni Gradiške Ture v občini Vipava je danes prišlo do nesreče s smrtnim izidom. Ob 12.04 se je pri plezanju v navezi pri padcu s stene smrtno poškodovala plezalka, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Reševalci so posredovali tudi drugod po Sloveniji, med drugim na grebenu med Kredarico in malim Triglavom.

Kot so navedli v upravi za zaščito in reševanje, so pri nesreči v steni Gradiške Ture posredovali reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin - skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana - skupina Vipava. Ponesrečeno plezalko in plezalca, ki ni bil poškodovan, je helikopter Slovenske vojske (SV) v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah prepeljal v dolino, so pojasnili.

Posredovanje je bilo danes po njihovih navedbah potrebno tudi drugod po Sloveniji. Ob 10. uri sta zaradi močne odjuge na grebenu med Kredarico in malim Triglavom pri sestopu obtičala planinca. Reševali so ju reševalci GRS Mojstrana in helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah. S pomočjo jeklenice so ju dvignili v helikopter in prepeljali v dolino.

Delovno je bilo tudi za reševalce GRS Radovljica. Ob 11.40 je namreč na markirani poti z Male Osojnice v občini Bled pri sestopu zdrsnil pohodnik in se poškodoval. Reševalci so ga na nosilih prenesli v dolino, kjer so ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči Bled, ti pa so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

Ob 12.45 si je medtem v bližini zaselka Ravna v občini Kanal pohodnik poškodoval koleno. Reševalci GRS Tolmin, ki so vršili varovanje skupine pohodnikov, so ga na kraju oskrbeli in ga prepeljali v dolino, so še objavili v upravi za zaščito in reševanje.