V strahu ga je s kladivom in pestmi

Na parkirišču enega od podjetij v ljubljanskih Črnučah je 19. decembra lani slabo uro pred polnočjo tekla kri. Triindvajsetletni Ljubljančan Erik Beganović je, kot je včeraj sklenila ljubljanska okrožna sodnica Eva Senica Visočnik, med 23.08 in 23.18 z neznanim topim predmetom Miho P. G. udaril v desno stran glave ter še dvakrat s pestjo v sprednji del vrha glave.

Udarci so bili tako močni, da je Miha P. G. padel in izgubil zavest ter utrpel hude poškodbe glave. Njegovo življenje je bilo cela dva tedna v nevarnosti.