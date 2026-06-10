V strahu ga je s kladivom in pestmi

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    Udarci so bili tako močni, da je Miha P. G. padel in izgubil zavest ter utrpel hude poškodbe glave. Njegovo življenje je bilo cela dva tedna v nevarnosti.

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    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

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