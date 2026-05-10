V streljanju na Hrvaškem ubit vodja kriminalistične policije

V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s Policijske uprave Krapina-Zagorje.

Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v klinični center Dubrava. Mediji so sprva poročali, da je podlegel poškodbam, popoldan pa je portal HRT objavil, da naj to ne bi držalo. Iz bolnišnice Dubrava so namreč prejeli informacijo, da so ga sprejeli s strelno rano na območju glave in da so ga že operirali.

Ubit, ko ni bil na dolžnosti

»Kmalu po osmi uri je bil v gostinskem lokalu v Krapini ubit policist, ki ni bil na dolžnosti. Storilec je bil ranjen z istim strelnim orožjem in je bil nato s helikopterjem prepeljan v bolnišnico Dubrava. Policisti so na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine,« je sprva povedal predstavnik policije.

Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina je bil ubit 52-letni vodja kriminalistične policije Policijske uprave Krapina-Zagorje. V času napada ni bil oborožen. Motiv za napad še preiskujejo.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je ob obisku Krapine dejal, da napad na policista ni bil le napad na eno osebo, temveč na varnost družbe in institucij, ki varujejo državljane. »Policija je sprožila preiskavo, da bi preučila vse okoliščine tega tragičnega dejanja,« je dodal.

Soseda v istem naselju

Hrvaški mediji še pišejo, da sta bila storilec in žrtev soseda v krapinskem območju Bobovje, navajajo tudi več podrobnosti o storilcu. Portal Index poroča, da je storilec veljal za osamljenega človeka, ki je bil že znan po neobičajnem obnašanju in izpadih v javnosti. HRT neuradno piše, da je v policista izstrelil tri naboje.