V streljanju na območju Slovenske Bistrice umrla oseba

Mariborski operativno komunikacijski center je bil v nedeljo ob 20.12, obveščen o streljanju na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Po do sedaj zbranih obvestilih je ena oseba umrla, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policija po do sedaj zbranih obvestilih sklepa, da je zaradi spora med tremi moškimi do streljanja. Ena oseba je na kraju umrla nasilne smrti, drug moški pa je bil odpeljan v UKC Maribor, so sporočili.

Policisti so na kraju zavarovali območje in zbirajo obvestila, policijske aktivnosti so še v teku.