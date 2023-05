V streljanju na šoli v Beogradu ubitih osem otrok in varnostnik

Na osnovni šoli v središču srbske prestolnice Beograd je danes 14-letnik streljal s pištolo, pri čemer je po neuradnih podatkih ubil osem učencev in enega varnostnika, poroča srbski časnik Blic na svoji spletni strani. Ranjeni naj bi bili štirje otroci, trije so na intenzivni negi, eno deklico operirajo, navaja Blic.

Napadalca, ki je najverjetneje streljal iz očetove pištole, so že prijeli. Da so ga prijeli, so za srbski portal N1 potrdili na srbskem notranjem ministrstvu. Po poročanju Telegrafa je strelec učenec sedmega razreda na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, v katero je vstopil danes okoli osme ure in začel streljati na učence.

Zakaj je streljal, še ni znano

Motiv streljanja še ni znan, je poročal srbski časnik Blic na svoji spletni strani.

Učence so evakuirali, policija pa je območje zaprla za javnost. Na območju so tudi vozila nujne pomoči. Staršem, ki so se zbrali v bližini, in novinarjem ne dovolijo dostopa. Na kraju dogodka sta tudi ministrica za zdravje Danica Grujičić in minister za izobraževanje Branko Ružić.