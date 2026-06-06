V streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba

Po doslej znanih podatkih policije je bila v petkovem streljanju pod Šmarno Goro lažje poškodovana ena oseba, navajajo na Policijski upravi Ljubljana. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete vpletenih oseb.

V petek je v bližini lokala Mio Nonno v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja. Očividci so poročali o močni prisotnosti policije in specialnih enot, priče pa so slišale tudi več strelov, vsaj tri ali štiri. Po petkovih pojasnilih policije se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, pri tem je bilo slišati tudi poke.

Danes pa so na Policijski postaji Ljubljana potrdili, da je v petkovem sporu prišlo do streljanja. »V okviru interesa preiskave lahko potrdimo, da je bila v dogodku po do sedaj znanih podatkih s strelnim orožjem lažje poškodovana ena oseba, ki je iskala pomoč v zdravstveni ustanovi in ni življenjsko ogrožena,« so pojasnili za STA. Dodali so, da več podrobnosti ne morejo dati, ker preiskava še poteka.