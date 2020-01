V streljanju v lokalu v Atenah ubita moška, domnevno pripadnika črnogorskega kriminalnega klana

V enem izmed lokalov v četrti Vari na jugu Aten se je včeraj okoli 19. ure zgodil napad s strelskim orožjem, katerega žrtvi sta bila dva moška. Grška portala Enikos in Greek City Times poročata, da gre za državljana Črne gore in Slovenije.Sodeč po poročanju se je napad zgodil pred več desetimi gosti, žrtvi sta bili v družbi družinskih članov in prijateljev, pri obedu. Navzoči so bili tudi otroci.Napadalci so bili štirje, bili so zamaskirani, v napadu je bila v noge ranjena še ena ženska. Napad, ki se je zgodil izjemno hitro, so označili kot likvidacijo v slogu mafijskih obračunov. Po pisanju grških medijev je bilo menda izstreljenih okoli 20 nabojev.Storilci so se po pričanju očividcev s kraja zločina odpeljali z džipom in so še na begu. Portal Kefalonia Pulse, denimo, poroča, da ena izmed žrtev menda ni bila iz Slovenije, pač pa s Slovaške, črnogorske Vijesti pa so objavile, da so tamkajšnji policisti prejeli operativno informacijo o ubojih dveh oseb iz Kotorja in Podgorice, a uradnih potrditev od grških kolegov še niso prejeli.Vijesti so objavile tudi identiteto obeh ubitih. Oba sta bila domnevno visoko pozicionirana pripadnika enega izmed kriminalnih klanov. Ranjena ženska je menda žena ene izmed žrtev.Hrvaški Jutarnji list dodaja, da je eden izmed ubitih razpolagal tudi s hrvaškimi dokumenti. Vojna med klanoma, ki se imenujeta po kotorskih predmestjih Škaljari in Kavaš, poteka že od leta 2016 in je doslej zahtevala več kot 30 življenj. Povod zanjo je bilo izginotje 300 kilogramov kokaina leta 2014.