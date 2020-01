V streljanju v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg šest ljudi izgubilo življenje

V mestu Rot am See v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, severovzhodno od Stuttgarta, so danes odjeknili streli. Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je bilo ubitih šest ljudi, več je bilo ranjenih. Aretirali so enega osumljenca za napad.Po poročanju Spiegla, ki se sklicuje na tiskovnega predstavnika policije, so se storilec in žrtve poznali, a motiv njegovega dejanja še ni znan. O incidentu, ki se je zgodil v stanovanjski zgradbi, so bili obveščeni ob 12.45, sledila je obsežna policijska akcija.Kot piše Stuttgarter Zeitung, za zdaj izključujejo možnost terorističnega napada.