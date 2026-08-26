V strmoglavljenju žirokopterja dve smrtni žrtvi

V italijanski regiji Piemonte je strmoglavil žirokopter, majhnemu helikopterju podobno zračno plovilo. V nesreči sta umrla 60-letnik in 63-letnica.

Po podatkih reševalne službe 118 se je nesreča zgodila na območju jezu Campiccioli v občini Antrona Schieranco v pokrajini Verbano-Cusio-Ossola. Na kraj nesreče je poletel tudi reševalni helikopter.

Po prvih informacijah je bilo plovilo dvosedi žirokopter. Po navedbah gasilcev je strmoglavil na travnato območje ob jezeru Campiccioli, potem ko je zadel ob kable, nato pa zagorel.

Posredovale so gasilske enote, pri reševanju in gašenju pa jim je pomagal tudi helikopter Drago letalske enote iz Malpense.