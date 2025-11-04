V Sveti Nedelji pri Zagrebu izbruhnil večji požar

V Sveti Nedelji pri Zagrebu je okoli 11. ure izbruhnil večji požar. Po poročanju lokalnih medijev je zagorelo skladišče gum, zaradi česar je nastal gost črn dim, ki so ga opazili tudi prebivalci Samoborja in zahodnega dela hrvaške prestolnice.

Požar je izbruhnil v skladišču podjetja Pneumatik, ki se ukvarja z uvozom, distribucijo in prodajo avtomobilskih gum, poroča Svetonedeljski list. Posnetke požara so na družbenih omrežjih delili tamkajšnji prebivalci.

Ogenj gasijo gasilci iz Svete Nedelje, na pomoč so poklicali tudi dodatne gasilske enote. Na kraju nesreče so tudi reševalne službe in uslužbenci Uprave civilne zaščite. O dogodku je bil obveščen tudi dežurni toksikolog in inšpekcija za zaščito. Mesto je v nenehni komunikaciji z Zavodom za javno zdravje, da lahko pravočasno posredujejo, če bodo zaznali onesnaženje tal ali zraka, poroča hrvaški Dnevnik.

Iz mestne občine Sveta Nedelja so občanom medtem priporočili, naj se brez potrebe ne zadržujejo na prostem ter naj preventivno zaprejo okna in vrata.