V traktorski nesreči v Brdih umrl 55-letnik

V naselju Golo Brdo v občini Brda v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje je v sredo zvečer traktor zapeljal v reko Idrijo, pri čemer je ena oseba izgubila življenje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila nekaj po 20. uri. Poleg reševalcev in policistov so bili na kraju dogodka tudi novogoriški gasilci.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je 55-letni moški s kmetijskim traktorjem, na katerega je bila pripeta cisterna, z regionalne ceste zavil desno na kolovozno pot, ki vodi proti reki Idriji ob državni meji. S traktorjem je nato vzvratno zapeljal v strugo reke Idrije, traktor ugasnil in zategnil ročno zavoro.

Tragični dogodek se je po doslej zbranih podatkih najverjetneje zgodil pri sestopanju s traktorja oz. kovinske stopnice traktorja, pri čemer je moški padel vznak in si pri tem hudo poškodoval glavo. Okoliščine in natančen način padca še niso v celoti razjasnjeni.

Ob prihodu gasilcev JZ GRD Nova Gorica, reševalcev NMP ZD Nova Gorica in policistov PP Nova Gorica na kraj moški ni več kazal znakov življenja.

Tuja krivda je izključena

Na kraj so bili napoteni tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Zdravnica ZD Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, s katero bo ugotovljen natančen vzrok smrti. O tragični delovni nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in pristojno okrožno državno tožilko. Zaradi neposredne bližine državne meje so bili o dogodku obveščeni tudi italijanski varnostni organi oz. karabinjerji.

Po doslej zbranih podatkih so tujo krivdo izključili. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica s pisnim poročilom obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.