V trčenju avtobusa in minibusa na Poljskem umrlo devet ljudi

Na jugu Poljske se je ponoči zgodila huda prometna nesreča. V trčenju avtobusa in minibusa je umrlo devet ljudi. Policija je sporočila, da je v povezavi z nesrečo aretirala voznika avtomobila.Po navedbah policije je voznik osebnega vozila vsaj delno odgovoren za tragično nesrečo, ki se je zgodila blizu mesta Gliwice, poročajo poljski mediji.Vseh devet žrtev je bilo na minibusu. Vsi so odrasli, je sporočila policija, ki ni navedla, katere narodnosti so. Na avtobusu, na katerem je bilo 49 ljudi, je bilo poškodovanih sedem oseb, med njimi voznik, ki so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Policija domneva, da je minibus na spolzki cesti zaneslo, nakar se je prevrnil na bok. Nato se je v streho minibusa z veliko hitrostjo zaletel avtobus. Nikomur z minibusa se ni uspelo pravočasno umakniti na varno.