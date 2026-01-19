  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

    V nesreči je ranjenih 152 ljudi, od tega jih je najmanj 24 huje poškodovanih. Vzrok nesreče uradno ni znan.
    Hitra vlaka sta v nedeljo okoli 19.40 trčila v bližini mesta Adamuz blizu Cordobe v Andaluziji. FOTO: AFP
    Galerija
    Hitra vlaka sta v nedeljo okoli 19.40 trčila v bližini mesta Adamuz blizu Cordobe v Andaluziji. FOTO: AFP
    R. I.
    19. 1. 2026 | 07:02
    19. 1. 2026 | 08:19
    A+A-

    V sinočnjem trčenju vlakov v Španiji je glede na zadnje podatke umrlo najmanj 39 ljudi, so za tiskovno agencijo EFE sporočile regionalne oblasti. V nesreči je bilo poškodovanih 152 oseb, poroča španski časnik El País. Od tega jih je pet v kritičnem stanju, 24 je huje poškodovanih – med njimi tudi štirje mladoletniki.

    Hitra vlaka sta v nedeljo okoli 19.40 trčila v bližini mesta Adamuz blizu Cordobe v Andaluziji, so sporočile Španske železnice (Renfe).

    Potniški vlak zasebne družbe Iryo, ki je v lasti italijanskih železnic Trenitalia in je bil z več kot 300 potniki na krovu na poti iz Malage v Madrid, se je iztiril in se ustavil na sosednji progi. V tistem trenutku je mimo peljal nasproti vozeči vlak družbe Renfe s 184 potniki, trčil vanj in se prav tako iztiril.

    Po podatkih italijanskega prevoznika Iryo je bil vlak, ki se je iztiril v Adamuzu, nazadnje preverjen 15. januarja, torej štiri dni pred nesrečo. Proizvedli so ga leta 2022, poroča EFE.

    Reševalci so še na delu. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    Reševalci so še na delu. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

    Predsednik regionalne vlade Andaluzije Juan Manuel Moreno ni izključil možnosti, da bo število žrtev še večje, reševalne operacije se nadaljujejo. Dodal je, da se bo kmalu začela tudi identifikacija žrtev.

    Vse železniške povezave med Madridom in Andaluzijo so po nesreči prekinili, odpovedane bodo tudi v ponedeljek.

    Strokovnjaki še ugotavljajo vzrok nesreče. FOTO: eleanorinthesky/X/Reuters
    Strokovnjaki še ugotavljajo vzrok nesreče. FOTO: eleanorinthesky/X/Reuters

    Španski premier Pedro Sánchez je na omrežju X zapisal: »Današnja noč je noč globoke bolečine za našo državo zaradi nesreče vlakov, ki se je zgodila v Adamzu.« Družinam in svojcem je izrekel iskreno sožalje in poudaril, da vse reševalne službe delajo brez premora.

    Na nesrečo v južni Španiji so se med drugimi odzvali tudi kanadski premier Mark Carney, estonski predsednik Alar Karis, ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Na omrežju X so družinam umrlih je voščili sožalje, poškodovanim pa zaželeli hitro okrevanje.

    Nenavaden nastanek nesreče

    Španski minister za promet Oscar Puente je povedal, da sta vagona vlaka Renfe zaradi silovitosti trčenja zdrsnila po nasipu. Dodal je, da je bila nesreča izredno nenavadna, saj se je vlak iztiril na ravnem odseku proge, ki je bil prenovljen maja lani. Tudi strokovnjaki, ki jim jih je uspelo kontaktirati v kratkem času, se čudijo nenavadnemu nastanku nesreče.

    Uradni vzrok nesreče še ni znan, oblasti so že sprožile preiskavo.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    EU po grožnjah ZDA poudarja enotnost

    Po Trumpovi napovedi carin za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake, Nemčija svoje domnevno že umika. Medtem EU poudarja enotnost.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Islamska republika je menda (spet) pred kolapsom

    Kdor meni, da je padec režima mul neizbežen, se mora spomniti, da so tej oblasti velikokrat pisali osmrtnice, prvič že kmalu po napadu Iraka na Iran leta 1980.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vlaknesrečaželezniška nesrečatrčenjeŠpanija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Natalija Bratkovič: Kmetija letos ponuja drugačne boje, nove štirinožne prijatelje in detektive v akciji

    Tudi letošnji resničnosni šov Kmetija, ki bo na sporedu Pop TV od ponedeljka, 2. februarja, bo vodila Natalija Bratkovič.
    19. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srečanje v Davosu

    Davos bo zaradi Trumpa pester kot še nikoli

    Srečanje s sloganom Duh dialoga bo v švicarsko letovišče zvabilo več kot šestdeset voditeljev držav.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 07:40
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Hitro slovo Slovenke od Melbourna

    Veronika Erjavec je že v uvodnem krogu prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam v Avstraliji naletela na previsoko oviro.
    19. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

    V nesreči je ranjenih 152 ljudi, od tega jih je najmanj 24 huje poškodovanih. Vzrok nesreče uradno ni znan.
    19. 1. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: preproste jedi za sproščeno kuhanje med tednom

    Za vas imamo okusne in preverjene recepte, s katerimi bo kuhanje lažje, hitrejše in brez vsakodnevnega stresa.
    Odprta kuhinja 19. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Hitro slovo Slovenke od Melbourna

    Veronika Erjavec je že v uvodnem krogu prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam v Avstraliji naletela na previsoko oviro.
    19. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

    V nesreči je ranjenih 152 ljudi, od tega jih je najmanj 24 huje poškodovanih. Vzrok nesreče uradno ni znan.
    19. 1. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: preproste jedi za sproščeno kuhanje med tednom

    Za vas imamo okusne in preverjene recepte, s katerimi bo kuhanje lažje, hitrejše in brez vsakodnevnega stresa.
    Odprta kuhinja 19. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo