V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

V sinočnjem trčenju vlakov v Španiji je glede na zadnje podatke umrlo najmanj 39 ljudi, so za tiskovno agencijo EFE sporočile regionalne oblasti. V nesreči je bilo poškodovanih 152 oseb, poroča španski časnik El País. Od tega jih je pet v kritičnem stanju, 24 je huje poškodovanih – med njimi tudi štirje mladoletniki.

Hitra vlaka sta v nedeljo okoli 19.40 trčila v bližini mesta Adamuz blizu Cordobe v Andaluziji, so sporočile Španske železnice (Renfe).

Potniški vlak zasebne družbe Iryo, ki je v lasti italijanskih železnic Trenitalia in je bil z več kot 300 potniki na krovu na poti iz Malage v Madrid, se je iztiril in se ustavil na sosednji progi. V tistem trenutku je mimo peljal nasproti vozeči vlak družbe Renfe s 184 potniki, trčil vanj in se prav tako iztiril.

Po podatkih italijanskega prevoznika Iryo je bil vlak, ki se je iztiril v Adamuzu, nazadnje preverjen 15. januarja, torej štiri dni pred nesrečo. Proizvedli so ga leta 2022, poroča EFE.

Reševalci so še na delu. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Predsednik regionalne vlade Andaluzije Juan Manuel Moreno ni izključil možnosti, da bo število žrtev še večje, reševalne operacije se nadaljujejo. Dodal je, da se bo kmalu začela tudi identifikacija žrtev.

Vse železniške povezave med Madridom in Andaluzijo so po nesreči prekinili, odpovedane bodo tudi v ponedeljek.

Strokovnjaki še ugotavljajo vzrok nesreče. FOTO: eleanorinthesky/X/Reuters

Španski premier Pedro Sánchez je na omrežju X zapisal: »Današnja noč je noč globoke bolečine za našo državo zaradi nesreče vlakov, ki se je zgodila v Adamzu.« Družinam in svojcem je izrekel iskreno sožalje in poudaril, da vse reševalne službe delajo brez premora.

Na nesrečo v južni Španiji so se med drugimi odzvali tudi kanadski premier Mark Carney, estonski predsednik Alar Karis, ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Na omrežju X so družinam umrlih je voščili sožalje, poškodovanim pa zaželeli hitro okrevanje.

Nenavaden nastanek nesreče

Španski minister za promet Oscar Puente je povedal, da sta vagona vlaka Renfe zaradi silovitosti trčenja zdrsnila po nasipu. Dodal je, da je bila nesreča izredno nenavadna, saj se je vlak iztiril na ravnem odseku proge, ki je bil prenovljen maja lani. Tudi strokovnjaki, ki jim jih je uspelo kontaktirati v kratkem času, se čudijo nenavadnemu nastanku nesreče.

Uradni vzrok nesreče še ni znan, oblasti so že sprožile preiskavo.