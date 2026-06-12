V trčenju pri predoru Panovec umrl motorist

Z novogoriške policijske uprave so sporočili podatke o novi smrtni žrtvi prometne nesreče. Danes ob 12.56 so policiste obvestili o nesreči IV. kategorije na glavni cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico, takoj zunaj predora Panovec, kjer sta trčila motorist, državljan Slovenije, in voznica osebnega avtomobila, državljanka Bolgarije.

Po trčenju je motorist zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. O nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policisti okoliščine prometne nesreče še preiskujejo, na kraju tragične nesreče so posredovale tudi druge pristojne službe.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic prometne nesreče je cesta Nova Gorica–Rožna Dolina pri predoru Panovec zaprta za ves promet.

Vključno z današnjo prometno nesrečo je na cestah Severne Primorske v letu 2026 v treh prometnih nesrečah življenje izgubilo pet ljudi.