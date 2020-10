V nedeljo zgodaj popoldne, okoli 13.20 je na regionalni cesti Maribor - Ruše, v Laznici, prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta voznik osebnega avtomobila in motorist. Slednji je na kraju nesreče podlegel poškodbam. prometni nesreči sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.Regionalna cesta je do nadljnega zaprta za ves promet.