V trčenju vlaka v vozilo umrl voznik

V ljubljanskih Mostah se je okoli 11. ure zgodila prometna nesreča, v kateri umrl 90-letni voznik. Ta je po doslej zbranih podatkih zapeljal na železniške tire, vanj pa je trčil vlak. Na vlaku ni bilo poškodovanih oseb. Cesta je še vedno zaprta, saj pristojne ekipe posledice nesreče še odstranjujejo, so sporočili s PU Ljubljana.

Po doslej zbranih obvestilih je voznik vozil po Grablovičevi ulici iz smeri Šmartinske ceste in v križišču z Zaloško cesto zavil levo, ko je svetila rdeča luč za zavijanje levo in so bile pred nivojskim prehodom čez železniško progo spuščene zapornice. Kljub spuščenim zapornicam je zapeljal mimo na železniške tire, v vozilo pa je trčil potniški vlak, ki je vozil v smeri Škofljice. Posredovale so reševalne ekipe, a je voznik zaradi poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Zaradi nesreče je promet na železniškem prehodu Zaloške ceste pri križišču z Grablovičevo ulico zaprt za ves promet. Posledice nesreče odstranjujejo ekipe Slovenskih železnic in gasilci. Policisti udeležencem v prometu svetujejo, da uporabijo obvoze in upoštevajo navodila upravljavca ceste ter policistov.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.