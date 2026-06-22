V Trstu voznik s kombijem s slovenskimi registracijami skušal povoziti antifašiste

Ni prvič, da so prebivalci Trsta tarče fašističnih napadov. FOTO: Jure Eržen/Delo

V Trstu odmeva incident na petkovem antifašističnem shodu v središču mesta, ko je voznik belega kombija poskušal povoziti nasprotnike fašizma. O incidentu je poročal Primorski dnevnik. Okoljevarstvena organizacija Extinction Rebellion Trieste je danes na družbenih omrežjih objavila poziv pričam napada, naj se javijo.

Proti koncu demonstracije je manjša skupina ostala za glavnino protestnikov. Moški naj bi na tržaškem Korzu Italija najprej verbalno napadel temnopolto osebo, nadaljeval z grožnjami in kriče hvalil italijanskega fašističnega diktatorja Mussolinija. Ker se je skupina protestnikov postavila v bran žrtvi napada, je moški odšel, sedel v kombi in zapeljal proti ljudem na pločniku, kljub temu, da je bil Korzo Italija zaprt za promet.

Kljub temu, da je dvakrat poskušal zadeti protestnike, do trka na srečo ni prišlo. Voznika, ki je nato z divjo vožnjo poskušal pobegniti, so pridržali in ovadili policisti. Bil naj bi pod vplivom alkohola. Voznik naj bi bil Tržačan, kombi pa ima slovensko registrsko tablico, je še zapisal Primorski dnevnik.