Zagorel dom starejših občanov, najmanj deset mrtvih, dvajset ranjenih

V Tuzli v Bosni in Hercegovini je v včeraj zvečer izbruhnil požar v domu za upokojence, ki je zahteval najmanj deset življenj, poroča portal Klix.ba. Po neuradnih informacijah število žrtev še ni dokončno in bi se lahko v prihodnjih urah povečalo.

FOTO: Mersiha Bajric/Reuters

Več kot 20 ranjenih, nekateri huje

Požar, ki je bil večjih razsežnosti, je izbruhnil okoli 20.45 v nadstropju doma za starejše, kjer so bivale nepomične osebe. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo požarišče lokalizirano okoli 22. ure, vzrok za izbruh ognja pa še ni znan.

Po do zdaj znanih podatkih je bilo ranjenih najmanj 20 oseb, med njimi nekaj s hudimi poškodbami.

»Uporabnikom z ogroženih nadstropij so zdravniki Doma zdravja Tuzla nudili prvo pomoč in jih evakuirali v spodnja nadstropja. Poškodovani so bili prepeljani v Univerzitetni klinični center Tuzla, med njimi pa so poleg stanovalcev tudi policisti, gasilci, zdravstveni delavci in zaposleni doma,« so sporočili iz Doma penzionera Tuzla.

Na kraju dogodka so poleg tuzlanskih gasilcev posredovale tudi enote iz drugih mest v Tuzlanskem kantonu, reševalci in policija.

Vzrok požara še ni znan

Preiskava okoliščin tragičnega dogodka še poteka, natančen vzrok požara bo znan po zaključenem ogledu kraja nesreče. Po navedbah policije je bil ogenj omejen in pod nadzorom, vendar so razmere v objektu še vedno zelo zahtevne.

FOTO: Mersiha Bajric/Reuters

Gre za enega najhujših požarov v socialnovarstveni ustanovi v Bosni in Hercegovini v zadnjih letih. Oblasti so napovedale, da bodo po zaključeni intervenciji izvedle notranjo preiskavo o ustreznosti požarne varnosti doma.