  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Zagorel dom starejših občanov, najmanj deset mrtvih, dvajset ranjenih

    Požar je izbruhnil v večernih urah v nadstropju, kjer so bivale nepokretne osebe. Med ranjenimi so tudi gasilci, policisti in zdravstveni delavci.
    Gre za enega najhujših požarov v socialnovarstveni ustanovi v Bosni in Hercegovini v zadnjih letih. FOTO: Mersiha Bajric/Reuters
    Galerija
    Gre za enega najhujših požarov v socialnovarstveni ustanovi v Bosni in Hercegovini v zadnjih letih. FOTO: Mersiha Bajric/Reuters
    Pi. K.
    5. 11. 2025 | 06:46
    5. 11. 2025 | 07:19
    2:18
    A+A-

    V Tuzli v Bosni in Hercegovini je v včeraj zvečer izbruhnil požar v domu za upokojence, ki je zahteval najmanj deset življenj, poroča portal Klix.ba. Po neuradnih informacijah število žrtev še ni dokončno in bi se lahko v prihodnjih urah povečalo.

    FOTO: Mersiha Bajric/Reuters
    FOTO: Mersiha Bajric/Reuters
    Požar, ki je bil večjih razsežnosti, je izbruhnil okoli 20.45 v nadstropju doma za starejše, kjer so bivale nepomične osebe. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo požarišče lokalizirano okoli 22. ure, vzrok za izbruh ognja pa še ni znan.

    Več kot 20 ranjenih, nekateri huje

    Po do zdaj znanih podatkih je bilo ranjenih najmanj 20 oseb, med njimi nekaj s hudimi poškodbami.

    »Uporabnikom z ogroženih nadstropij so zdravniki Doma zdravja Tuzla nudili prvo pomoč in jih evakuirali v spodnja nadstropja. Poškodovani so bili prepeljani v Univerzitetni klinični center Tuzla, med njimi pa so poleg stanovalcev tudi policisti, gasilci, zdravstveni delavci in zaposleni doma,« so sporočili iz Doma penzionera Tuzla.

    Na kraju dogodka so poleg tuzlanskih gasilcev posredovale tudi enote iz drugih mest v Tuzlanskem kantonu, reševalci in policija.

    Vzrok požara še ni znan

    Preiskava okoliščin tragičnega dogodka še poteka, natančen vzrok požara bo znan po zaključenem ogledu kraja nesreče. Po navedbah policije je bil ogenj omejen in pod nadzorom, vendar so razmere v objektu še vedno zelo zahtevne.

    FOTO: Mersiha Bajric/Reuters
    FOTO: Mersiha Bajric/Reuters

    Gre za enega najhujših požarov v socialnovarstveni ustanovi v Bosni in Hercegovini v zadnjih letih. Oblasti so napovedale, da bodo po zaključeni intervenciji izvedle notranjo preiskavo o ustreznosti požarne varnosti doma.

    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za prijavo na najprestižnejši dogodek leta

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Še nekaj dni za prijavo na najprestižnejši dogodek leta

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    tuzlapožarBosna in Hercegovinadom starejših občanov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Rekordni start

    Rušilni moč prvakov ne jenja

    Oklahoma City je z osmo zmago od začetka sezone lige NBA še izboljšala svoj rekord. Jutri zjutraj evropski dvoboj Luka Dončić – Victor Wembanyama.
    5. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tajfun Kalmaegi

    V poplavah na Filipinih umrlo najmanj 66 ljudi, 400.000 jih je ostalo brez domov

    Čeprav so bili na Filipinih pripravljeni na izredne razmere, jih je presenetila nepredstavljiva količina vode, ki je odnesla celotna mesta.
    5. 11. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    CTNNB1

    Izjemen uspeh: po petih letih intezivnega dela začetek klinične študije zdravila za Urbana

    Program razvoja genske terapije za dečka Urbana se je začel leta 2021, ko so takrat še ne enoletnemu dečku diagnosticirali sindrom CTNNB1.
    5. 11. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Shearer, Messi, Ronaldo? Fantu iz Norveške ni mar za rekorde, živi za trenutek

    Nocoj tekma med nekdanjima prvakoma Manchester Cityjem in Borussio. Precedenčna odločitev Guardiole. Jobe Bellingham po sledeh brata Juda in Erlinga Haalanda.
    Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Moj glas, moja izbira

    Odločilen dan za pobudo o varnem in dostopnem splavu

    Če bo pobudnikom uspelo na današnjem glasovanju, jih čaka še glasovanje na plenarni seji evropskega parlamenta.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 5. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    CTNNB1

    Izjemen uspeh: po petih letih intezivnega dela začetek klinične študije zdravila za Urbana

    Program razvoja genske terapije za dečka Urbana se je začel leta 2021, ko so takrat še ne enoletnemu dečku diagnosticirali sindrom CTNNB1.
    5. 11. 2025 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Shearer, Messi, Ronaldo? Fantu iz Norveške ni mar za rekorde, živi za trenutek

    Nocoj tekma med nekdanjima prvakoma Manchester Cityjem in Borussio. Precedenčna odločitev Guardiole. Jobe Bellingham po sledeh brata Juda in Erlinga Haalanda.
    Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Moj glas, moja izbira

    Odločilen dan za pobudo o varnem in dostopnem splavu

    Če bo pobudnikom uspelo na današnjem glasovanju, jih čaka še glasovanje na plenarni seji evropskega parlamenta.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 5. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo