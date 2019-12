FOTO:V večurnem strelskem spopadu umrlo šest ljudi

FOTO: Rick Loomis/AFP

V včerajšnjem več ur trajajočem spopadu policistov v Jersey Cityju, ki ga od newyorškega Manhattna loči reka Hudson, je umrlo šest ljudi, poroča CNN. Med njimi trije civilisti in pripadnik policije, življenje sta izgubila tudi oba napadalca. Ranjena sta še dva policista in civilna oseba, njihova življenja niso ogrožena.Do spopada je prišlo nekaj po poldnevu po lokalnem času, podrobnosti o dogajanju javnosti še niso predstavili, CNN je poročal o kaotičnih razmerah na območju Martin Luther King Drive, kjer so včeraj odmevali streli in sirene, nanj pa so prihajali težko oboroženi pripadniki policijskih sil. Streli so se slišali vse do dveh popoldne, bilo naj bi jih več tisoč. Oblasti so zaprle vse šole.Preiskava še poteka. Napovedujejo dolgotrajno preiskavo, saj bo vključila več prizorišč, preiskujejo pa tudi ukraden tovornjak, za katerega sumijo, da naj bi bila v njem zažigalna naprava. Policija je objavila, da sicer ni sumov, da bi šlo za teroristično dejanje, četudi se je v medijih pojavila domneva, da bi lahko bila tarča dogajanja judovska trgovina. Zaenkrat neidentificirana storilca naj bi delovala sama.Guvernerje medijem posredoval podatke, da se je streljanje začelo v bližini pokopališča, ko je želel detektiv prestreči enega izmed obeh storilcev, nakar ga je ta ustrelil. Detektiv je umrl. Osumljenca sta se nato z ukradenim tovornjakom zatekla v okoli kilometer in pol oddaljeno trgovino z judovsko hrano košer. Sledil je večurni spopad s policijo, v trgovini so umrli tudi omenjeni trije civilisti. Murphy je dodal, da verjame, da so bili civilisti žrtve storilcev.