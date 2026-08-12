V Velebitskem kanalu našli dva od štirih pogrešanih Portugalcev

Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čolnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes na območju otoka Krk najprej našli njihov čoln, nato pa dva od pogrešanih. Oba sta živa.

Nacionalni center za usklajevanje iskanja in reševanja na morju na Reki je obvestilo o izginotju štirih portugalskih državljanov prejel zgodaj davi od njihove znanke. Po njenih navedbah so štirje prijatelji iz kampa severno od Senja odveslali proti mestu v napihljivem čolnu, dolgem približno meter in pol. Nato se je za njimi izgubila vsaka sled.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer, močnih sunkov burje in visokih valov je center za reševanje na morju takoj sprožil iskalno in reševalno akcijo.

Vsi štirje pogrešani so stari okoli 30 let. Med iskanjem so nekaj pred 12. uro živo našli eno od pogrešanih, je na izredni novinarski konferenci povedal pristaniški kapitan v Senju Nenad Bugarin. Kot je pojasnil, so Portugalko našli v morju v zalivu Butinj na Krku. Potem ko so jo oskrbeli, so jo predali nujni medicinski pomoči. Bila je pri zavesti in komunikativna, reševalcem pa je pomagala tudi z informacijami.

Nekaj pred 14. uro so na skalah med zalivom Ogrul in rtom Glavina na jugovzhodni obali otoka Krk našli še enega pogrešanega. Po informacijah, ki jih navajajo hrvaški mediji, je živ.

Pred tem so v bližini obale otoka Krk našli tudi čoln pogrešanih, ki ga je po Bugarinovih besedah odpihnilo iz kampa.

V iskanje pogrešanih sta poleg plovil vključena tudi letalo hrvaške obalne straže pilatus in policijski helikopter. S kopnega naj bi pripadniki gorske reševalne službe preiskovali obalni pas od rta Glavina proti zalivu Zavratnica.