Umrl na poti v zdravstveni dom

V sredo okoli 6. ure je na poti v velenjski zdravstveni dom umrl 74-letni občan. Tja se je odpeljal sam, ker naj Zdravstveni dom (ZD) Velenje ne bi imel na voljo reševalnega vozila. V zdravstvenem domu ne dajejo uradnih izjav, saj čakajo na ugotovitve strokovne komisije, ki bo dogodek preučila, je poročal spletni Večer.

Po poročanju Večera je občan na pomoč prvič poklical že ob 4. uri in potarnal o hudih bolečinah, ki da mu jih najverjetneje povzročajo ledvični kamni, in da ima anevrizmo. Dežurna zdravnica naj bi mu pojasnila, da nima na voljo nobenega reševalnega vozila in mu svetovala, naj pride sam, kar je tudi storil. V zdravstvenem domu je prejel protibolečinsko terapijo in se odpravil domov.

Po 15 minutah je začel močno bruhati, vrnile so se tudi bolečine, zato je slabo uro kasneje še enkrat poklical v zdravstveni dom in jih prosil, naj pridejo ponj. Zdravnica naj bi mu znova dejala, da do 7. ure nima na voljo reševalnega vozila, zato se je znova sam odpravil v zdravstveni dom, a na poti umrl, poroča Večer.

Nenadoma zapeljal v desno in trčil v kovinsko ograjo

Po podatkih policije je voznik v bližini križišča Kidričeve in Vodnikove ceste nenadoma zapeljal v desno in trčil v kovinsko ograjo. Od kovinske ograje ga je odbilo v levo čez oba prometna pasova, kjer je zapeljal čez robnik in z vozilom obstal na živi meji, ki ločuje smerni vozišči. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da 74-letnik ni umrl zaradi posledic prometne nesreče, pač pa je šlo za naravno smrt, so za 24ur.com zapisali na Policijski upravi Celje.

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da so voznika sicer oživljali reševalci nujne medicinske pomoči Velenje.

»Ne morem vam dati še nobene izjave, dokler ne bo znan rezultat strokovne komisije,« je za Večer pojasnil direktor Zdravstvenega doma Velenje Janko Šteharnik.

Kot neuradno poroča Večer, naj bi mu v ZD Velenje ponudili, da pridejo ponj, a naj bi odvrnil, da bo prišel sam. Slednje naj bi hranili na posnetkih, saj vse klice snemajo. Neuradno naj bi v ZD trdili, da naj občan ne bi pojasnil, da ima anevrizmo in da je pomoč iskal zaradi drugih težav, ki niso sodile v nujno medicinsko pomoč, še poroča Večer.

Velenjski župan Peter Dermol je za N1 dejal, da čaka poročilo, ki ga bodo pripravili v ZD Velenje. Po zagotovilih ZD Velenje naj ne bi imeli težav z zagotavljanjem reševalnih vozil ponoči, je dejal. Ta morajo biti na voljo od 19. do 7. ure. »V praksi pa vemo, kakšen je zdravstveni sistem v Sloveniji nasploh,« je dodal.