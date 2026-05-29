V ekonomsko-poslovni coni v Velenju hujša nesreča, poškodovanih pet ljudi

S celjske policijske uprave so za Delo potrdili, da obravnavajo večjo delovno nesrečo v Velenju. Poškodovanih je pet oseb, kot so kasneje sporočili s celjske policijske uprave, so poškodovane z reševalnimi vozili odpeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane. Na velenjski občini so za STA povedali, da sta dve osebi od petih poškodovanih utrpeli hujše poškodbe.

FOTO: Naš čas & Radio Velenje

Dejali so tudi, da so na kraju dogodka vse pristojne interventne službe, ki izvajajo reševalne aktivnosti in zagotavljajo varnost območja. »V Mestni občini Velenje nas takšni dogodki vedno prizadenejo. Poškodovanim želimo čimprejšnje in uspešno okrevanje,« so zapisali na občini, ki je nosilec projekta urejanja omenjene cone.

Kot so sporočili s policije, se je nesreča zgodila pri ulivanju plošče v večji hali. Ogled kraja nesreče, kjer sta tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožila, še poteka.

Dnevnik je sicer poročal, da se je porušil glavni gradbeni oder, pod ruševinami pa je ujetih več delavcev. Nesreča se je zgodila nekaj po deseti uri dopoldne na gradbišču nove stavbe v ekonomsko-poslovni coni Stara vas.

Na kraju dogodka je več reševalnih ekip, gasilci in policija, prvi podatki kažejo, da se je med betoniranjem podrl opaž, poroča Novi tednik.

Kot navaja portal Naš čas, vzrok za zrušenje odra še ni znan. Pristojne službe okoliščine dogodka še preiskujejo.

