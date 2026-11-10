V dveh verižnih trčenjih v Bolgariji življenje izgubilo 11 ljudi

Na avtocesti na jugovzhodu Bolgarije sta se davi v gosti megli zgodili dve verižni trčenji, v katerih je bilo udeleženih kar 86 vozil. Kot je sporočil bolgarski premier Rumen Radev je umrlo 11 ljudi, še več deset jih je bilo poškodovanih.

Nesreči sta se zgodili okoli 7. ure blizu mesta Jambol kakih 300 kilometrov od Sofije na avtocesti, ki povezuje prestolnico z mestom Burgas ob Črnem morju.

Minister za notranje zadeve Ivan Demerdžiev je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi sporočil, da je bil glavni vzrok za verižni trčenji nenadna sprememba vremenskih razmer. Tik preden sta se zgodili nesreči, je bila na tem odseku vidljivost okoli 70 do 80 metrov, nato pa se je po podatkih, dostopnih ministrstvu, v zelo kratkem času zmanjšala na zgolj okoli deset metrov.

»Delamo na tem, da bi na portale cestninskega sistema namestili zaslone za opozarjanje voznikov,« je še dodal minister. Predsednik nevladne organizacije Inštitut za varnost v cestnem prometu Bogdan Milčev pa je na bolgarskem radiu BNR dejal, da je za nesrečo odgovorna vlada, saj da bi ta odsek avtoceste moral biti zaprt že od zgodnjega jutra.

Ceste v Bolgariji sicer veljajo za najnevarnejše v EU. FOTO: Reuters

Poškodovani so v kritičnem stanju

Radev je na današnji tiskovni konferenci v Varni navedel, da je v nesrečah umrlo 11 ljudi, še 48 je bilo poškodovanih. Pozneje so bolgarski mediji, na katere se sklicuje dpa, poročali, da se v več bolnišnicah skupaj zdravi 51 ljudi.

V bolnišnico v Jambolu so sprejeli 11 poškodovanih, stanje večine med njimi je resno, je za bolgarsko tiskovno agencijo agencijo BTA povedal namestnik guvernerja Jambola Valentin Valčev. Ostale poškodovane so prepeljali v bolnišnice v Burgasu in Slivenu.

Na videoposnetkih, ki so jih predvajale bolgarske televizije, je bilo videti prevrnjena, zgorela ali razbita vozila na obeh straneh ceste. Na kraju nesreč so posredovali številni reševalci z vozili in helikopterji.

A massive 50-vehicle pile-up on a major Bulgarian highway left at least 12 people dead, scores injured and many cars and trucks crushed, overturned or veered off to the side of the road https://t.co/OVc1vz9yNV https://t.co/C47mVArvMi — Reuters (@Reuters) November 10, 2026

Ceste v Bolgariji sicer veljajo za najnevarnejše v EU. Po nedavno objavljenih podatkih Evropske komisije je Bolgarija lani zabeležila 71 smrtnih žrtev prometnih nesreč na milijon prebivalcev, kar je največ med vsemi članicami unije.