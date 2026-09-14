Novo o napadu v Vinici: zaradi maščevanja večkrat zabodel očima

Očividci so včeraj ob 15.05 z Vinice v Beli krajini policiste OKC PU Novo mesto obvestili o napadu z nožem, ki se je zgodil na bencinskem servisu Petrol na Vinici. Policisti so ob prihodu odvzeli prostost osumljencu, ki je počakal na kraju. Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli poškodovanca, ki je bil z nožem večkrat ranjen. Ranjenca so nato s helikopterjem nujne medicinske pomoči odpeljali v UKC Ljubljana.

Družina se je vračala z družinskega obiska na Hrvaškem. 79-letnega očima je v avtu napadel 49-letni pastorek. Očim je nato ustavil na bencinskem servisu, izstopil iz avta, napadalec pa mu je sledil v prostore bencinskega servisa, kjer je nadaljeval napad in ga večkrat zabodel. V vozilu je bila tudi oškodovančeva 75-letna žena.

Občan Vinice je aktivno stopil v bran oškodovancu, napadalcu pa preprečil nadaljnji napad. Z njim je počakal na prihod policistov. Napadalcu so policisti odvzeli prostost, opravili ogled kraja zločina in razgovore s pričami ter zavarovali sledi. Proti napadalcu bodo na novomeško okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za poskus uboja po 115. členu kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z 34. členom istega zakona.

Sporočamo, da Petrolov bencinski servis na Vinici zdaj znova obratuje. Ogrožen ni bil nihče od zaposlenih ali obiskovalcev. Domnevno je bil motiv za storitev kaznivega dejanja maščevanje, o naknadnih ugotovitvah pa bo javnost sproti obveščena.