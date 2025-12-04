V Vipavi uhaja plin, iz osnovne šole evakuirali učence

Zaradi uhajanja amonijaka je Gasilsko-reševalni center Ajdovščina pozval prebivalce Vipave, naj ostanejo v zaprtih prostorih in naj ne odpirajo oken in vrat.

Gasilsko-reševalni center Ajdovščina je skupaj s prostovoljnimi gasilci iz Vipave in Podnanosa na terenu. Izvora uhajanja plina še niso potrdili.

Iz tamkajšnje Osnovne šole Draga Bajca so evakuirali šolarje, je za STA povedal direktor Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina Blaž Mlečnik. V okolici šole je trenutno prepovedano kakršno koli zadrževanje na prostem.

Tudi na spletni strani šole so pojasnili, da so zaradi smradu in dražečega vonja, ki se je iz zunanjosti širil v šolsko zgradbo, to evakuirali. Učenci so na varnem, je zapisala ravnateljica Mojca Pev.

»Stanje na območju, kjer je prišlo do uhajanja amonijaka, je pod nadzorom. Interventne službe so na terenu, poskrbljeno je za varnost ter za dobrobit naših najmlajših v osnovni šoli,« je na družbenem omrežju facebook zapisal župan občine Vipava Anton Lavrenčič. Občane naproša tudi k dosledni previdnosti in upoštevanju vseh navodil pristojnih služb.

