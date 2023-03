V vozilu prevažali radioaktivni material, zabeležili so visoko raven sevanja

Srbska policija je v soboto na mejnem prehodu s Hrvaško Bezdan pridržala tri hrvaške državljane, ki so v vozilu prevažali radioaktivni material, in sicer del strelovoda. Na nevaren tovor so opozorili senzorji na mejnem prehodu, ki so zaznali večjo količino radioaktivnega materiala v vozilu.

O primeru je v ponedeljek zvečer prvi poročal lokalni portal SOinfo.org. Po pisanju portala je policija pridržala voznika in dva sopotnika, potem ko so senzorji na mejnem prehodu zaznali visoko raven sevanja in navzočnost »resne količine« radioaktivnega materiala v vozilu, ki je nameravalo zapustiti Srbijo.

Po prijavi incidenta je na mejni prehod Bezdan, ki leži blizu mesta Sombor, prišla posebna dežurna ekipa in potrdila navzočnost radioaktivnih elementov v vozilu. Zabeležili so tudi visoko raven sevanja na območju mejnega prehoda, še piše portal.

Hrvaške državljane sumijo kaznivega dejanja vnosa nevarnih snovi v državo ter nedovoljene predelave, odlaganja in skladiščenja nevarnih materialov. Zanje so že odredili pripor.