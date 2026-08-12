V zadevi Fotopub Smodeja čaka novo sojenje

Nekaj dni po sobotni objavi novih podrobnosti o aferi Fotopub ter njenem protagonistu Josipu Smodeju, ki uporablja tudi ime Dušan, smo dobili informacije o drugem kazenskem postopku zoper njega. Sumijo ga dveh goljufij.

Že kmalu po izbruhu afere Fotopub se preiskovalci niso več ukvarjali zgolj s sumi spolnega nasilja, omogočanja uživanja drog ter telesne poškodbe, ampak tudi z nenavadnimi denarnimi tokovi. Ker pa je kriminalistična preiskava takrat še potekala, več podrobnosti niso mogli razkriti.