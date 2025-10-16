V zadnjem trenutku: kamera ujela rešitev ženske, tik preden bi bilo prepozno

Po družbenih omrežjih se širi posnetek nepozorne ženske s slušalkami na glavi, ki bi bil lahko tudi tragičen. A ni bil, zahvaljujoč varnostniku, ki jo je ujel in potegnil stran s tirnic tramvaja dobesedno v zadnjem trenutku.

Zgodilo se je v turškem mestu Kayseri, prestolnici istoimenske regije v Anatoliji. Ženska je pozabila pogledati na levo stran. Lahko bi bilo usodno.

Posnetek je objavila družba Kayseri Ulaşım A.Ş., ki upravlja javni prevoz v tem mestu. Svojemu varnostniku se je zahvalila, hkrati pa znova opozorila na ustrezno pozornost potnikov.