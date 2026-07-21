V Zagrebu v letalu pred vzletom umrl potnik, letalo kljub temu vzletelo

Včeraj je na krovu letala družbe Lauda Europe na zagrebškem letališču Franjo Tuđman pred vzletom umrl potnik, je objavil portal Index. Po informacijah bralca je potniku postalo slabo, ko je bilo letalo še na stopnji vožnje po letališki stezi, torej še ni bilo v zraku.

Kot navaja portal, je osebje letala ob pomoči medicinske ekipe poskušalo potnika oživljati, a neuspešno. Potem ko so truplo umrlega odnesli z letala, se je let nadaljeval z istim letalom in isto posadko.

Na letališču potrdili medicinski dogodek

Z zagrebškega letališča so za Index potrdili, da so včeraj obravnavali medicinski dogodek. »Lahko potrdimo, da je bil na letališču Franjo Tuđman v ponedeljek, 20. julija 2026, zabeležen medicinski dogodek ter da so pristojne letališke službe nemudoma ukrepale in izvedle vse postopke v okviru svojih pristojnosti in pooblastil,« so sporočili.

Dodali so, da zaradi varovanja zasebnosti in dejstva, da niso pristojni za operativne podrobnosti, dodatnih informacij ne morejo posredovati.

Je umestno, da se let kljub smrti enega izmed potnikov nadaljuje? Index navaja, da so v takšnih primerih odločitve o samem letu, posadki in nadaljevanju potovanja praviloma v pristojnosti letalskega prevoznika ter poveljnika letala. Javno dostopnega pravila, po katerem bi bil let po smrti potnika, medtem ko je letalo še na tleh, samodejno odpovedan, ni.