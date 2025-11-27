V Zagrebu znova gori skladišče gum

V skladišču gum na vzhodu Zagreba je danes okoli 13. ure izbruhnil požar. Na kraj dogodka so poslali 13 gasilskih vozil. Poškodovanih je bilo več delavcev, kot je neuradno izvedel Jutarnji list, pa so po zdravniškem pregledu ugotovili, da gre za lažje oblike poškodb.

Streha je bila zaradi požara popolnoma uničena. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

Nekaj po 15. uri so požar omejili, gasilci pa so že začeli z izkopavanjem. Prva gasilska vozila se že vračajo v Zagreb. Kmalu bodo začeli s preiskovanjem izvora.

Na gašenje so poslali 13 gasilskih vozil. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

Ker so zagorele gume, se je ogenj hitro razširil. Videti je bilo mogoče močne plameni, so pojasnili zagrebški gasilci za hrvaške medije.

Gasilci so požar že omejili. FOTO: Goran Mehkek/Cropix

O podobnem dogodku smo poročali v začetku meseca, ko je v Sveti Nedelji pri Zagrebu, prav tako izbruhnil požar v skladišču gum.