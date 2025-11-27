V Zagrebu znova gori skladišče gum

Neomejen dostop | že od 14,99€
V skladišču gum na vzhodu Zagreba je danes okoli 13. ure izbruhnil požar. Na kraj dogodka so poslali 13 gasilskih vozil. Poškodovanih je bilo več delavcev, kot je neuradno izvedel Jutarnji list, pa so po zdravniškem pregledu ugotovili, da gre za lažje oblike poškodb.
Nekaj po 15. uri so požar omejili, gasilci pa so že začeli z izkopavanjem. Prva gasilska vozila se že vračajo v Zagreb. Kmalu bodo začeli s preiskovanjem izvora.
Ker so zagorele gume, se je ogenj hitro razširil. Videti je bilo mogoče močne plameni, so pojasnili zagrebški gasilci za hrvaške medije.
O podobnem dogodku smo poročali v začetku meseca, ko je v Sveti Nedelji pri Zagrebu, prav tako izbruhnil požar v skladišču gum.
Komentarji