V Zambiji izpustili osmerico Hrvatov, obtoženih trgovine z otroki

Sodišče v Ndoli je danes na prostost izpustilo osmerico Hrvatov, ki so jih v Zambiji obtožili poskusa trgovine z otroki, poročajo hrvaški mediji. Državi na sodišču ni uspelo dokazati krivde Hrvatov, zato je sodišče odredilo, da jih takoj izpustijo na prostost. Posvojeni otroci odhajajo z njimi na Hrvaško.

Štiri hrvaške pare so v Zambiji zaradi suma trgovine z otroki aretirali že decembra lani. Pari so nameravali posvojiti štiri otroke, vse iz Demokratične republike Kongo.

Sodišče v zambijskem mestu Ndola, ki leži v bližini meje z Demokratično republiko Kongo, je v začetku februarja zavrglo obtožnico in odredilo, da morajo Hrvati zapustiti državo, a so jih nato na letališču znova aretirali. V novem procesu so jim sodili po novi obtožnici za poskus trgovine z ljudmi.

Ena od osmerice, Aleksandra Peršić je za časnik 24sata danes povedala, da se posvojeni otroci, ki imajo tudi hrvaške dokumente, vračajo z njimi na Hrvaško. »Odvetniki so odšli po otroke, čakamo na dokumentacijo. Čakamo, da pridejo do nas. Z nami gredo na Hrvaško,« je dejala.

Državna sekretarka na hrvaškem pravosodnem ministrstvu Vedrana Šimundža Nikolić je za hrvaške medije povedala, da bi se lahko že danes vrnili na Hrvaško. Pravosodni minister Marin Piletić pa je povedal, da bodo zanje organizirali prevoz v domovino.