V zapor, ker je v hlevu svoje polsestre podtaknila ogenj

LJUBLJANA - Na eno leto in osem mesecev zapora je bila včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojena Marta Berce, ker je 3. novembra 2019 podtaknila požar v hlevu svoje polsestre Vide Tomšič v Podšentjurju pri Litiji. Povzročila je za 26 tisoč evrov škode, ki jo mora zdaj plačati zavarovalnici.Kot so takrat sporočili iz občine Litija, je ostrešje gospodarskega objekta veliko 30 krat 20 metrov v naselju Podšentjur, zagorelo ob 13.45. Posredovali so gasilci iz PGD Litija, Kresnice, Hotič, Šmartno pri Litiji in Breg. »Pogasili so že močno razvit požar, vendar sta ostrešje in vsa krma v objektu pogorela. Rešiti so ...