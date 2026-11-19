Na enotni dve leti zapora je bil včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen 25-letni Marjan Grm, ki je 13. julija letos sredi Kočevja z vratolomno hitrostjo zapeljal proti policistu Luki R., se vanj zaletel in ga hudo poškodoval. Sodnica, ki je v celoti upoštevala kaznovalni predlog tožilke, mu je hkrati še podaljšala pripor. »Res mi je žal, da sem to naredil. In rad bi se opravičil policistu,« je kočevski Rom po priznanju krivde za storitev dveh kaznivih dejanj, to je preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in povzročitve hude telesne poškodbe, povedal sodnici Ani Klampfer Binder. S tožilko Vanjo Melnik se je že pred tem za primer priznanja krivde dogovoril, da mu sodišče za prvo kaznivo dejanje izreče 15 mesecev, za drugo pa deset mesecev zapora. Enotna kazen pa je ...